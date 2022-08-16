Стокгольм, 16 августа 2022, 13:57 — REGNUM После сентябрьских выборов Центристы могут стать частью правительства Швеции, возглавляемого Социал-демократами, но партия не хочет сотрудничать с Левыми по бюджету. Такова позиция лидера Центристов Анни Лёф, что очень не нравится лидеру Левых Нуши Дадгостар, которая появилась в эфире телеканала SVT, чтобы прокомментировать последние изменения в шведской политике.

Лидер «Левых» Нуши Дадгостар
Лидер «Левых» Нуши Дадгостар
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Нуши Дадгостар называет действия Центристов абсурдными, критикуя их лидера Анну Лёф.

«Выглядит так, как будто она просит нашей поддержки, чтобы просто сидеть в правительстве, не желая сотрудничать с нами», — возмущена Дадгостар.

Журналисты отмечают, что при нынешнем раскладе голосов, который рискует сохраниться после выборов, правительству Швеции, состоящему из Центристов и Социал-демократов, будут необходимы голоса Левых для принятия своего бюджета.

«Это абсурдно, у Социал-демократов и Центристов нет собственного парламентского большинства», — отметила Дадгостар.

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