Стокгольм, 16 августа, 2022, 13:57 — ИА Регнум. После сентябрьских выборов Центристы могут стать частью правительства Швеции, возглавляемого Социал-демократами, но партия не хочет сотрудничать с Левыми по бюджету. Такова позиция лидера Центристов Анни Лёф, что очень не нравится лидеру Левых Нуши Дадгостар, которая появилась в эфире телеканала SVT, чтобы прокомментировать последние изменения в шведской политике.

politik.in2pic.com Лидер «Левых» Нуши Дадгостар

Нуши Дадгостар называет действия Центристов абсурдными, критикуя их лидера Анну Лёф.

«Выглядит так, как будто она просит нашей поддержки, чтобы просто сидеть в правительстве, не желая сотрудничать с нами», — возмущена Дадгостар.

Журналисты отмечают, что при нынешнем раскладе голосов, который рискует сохраниться после выборов, правительству Швеции, состоящему из Центристов и Социал-демократов, будут необходимы голоса Левых для принятия своего бюджета.

«Это абсурдно, у Социал-демократов и Центристов нет собственного парламентского большинства», — отметила Дадгостар.