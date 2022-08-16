Хельсинки, , 13:04 — REGNUM Венгрия и ее единомышленники ослабляют позицию Евросоюза в противостоянии с Россией, заявил руководитель Института внешней политики Финляндии, политолог Мика Аалтола.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политолог привел в пример премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил о неэффективности и провале антироссийских санкций, введенных ЕС.

«По мнению некоторых стран ЕС, идея ввода санкций была плохой, потому что сейчас Россия преуспевает. Соперничество среди стран ЕС может стать самым слабым звеном в отношениях с Россией», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в ЕС ставили целью «пошатнуть Москву» и для этого вводили всё новые санкции, результат же оказался прямо противоположным задуманному: есть перспектива серьезного ухудшения уровня жизни граждан ЕС, а правительства уже нескольких стран Евросоюза отправились в отставку.

Читайте также: Пушков объяснил, что вынудило Венгрию поддержать санкции против России