Брянск, 16 августа, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Именные подразделения воинов-контрактников для участия в специальной военной операции на территориях Украины и Донбасса комплектуются в Брянской области. Военнослужащим предоставят дополнительные меры социальной поддержки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе областной думы.

Https://duma32.ru Заседание Брянской областной думы

Депутаты регионального парламента собрались 16 августа на внеочередное заседание, на котором рассмотрели один вопрос. Они поддержали проект закона, внесённый губернатором Александром Богомазом, о дополнительной мере соцподдержки гражданам РФ, поступившим на военную службу по контракту. Речь идёт о тех добровольцах, которые заключили контракт и были зачислены в именные подразделения, комплектуемые Брянской областью в период с 1 июня по 31 декабря 2022 года, для участия в специальной военной операции.

«Законопроектом предлагается ввести в Брянской области дополнительную меру социальной поддержки указанной категории граждан в виде ежемесячной выплаты в размере 70 тысяч рублей, предоставляемой в течение трёх месяцев со дня поступления на военную службу за счёт средств областного бюджета. В случае гибели военнослужащего эта дополнительная мера будет выплачиваться членам его семьи», — пояснил врио директора департамента семьи, социальной и демографической политики региона Евгений Петров.

По состоянию на 10 августа в именные брянские подразделения вступили 77 человек. Власти прогнозируют, что с учётом оказания финансовой поддержки, численность составит 350 человек.