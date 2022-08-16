Стокгольм, , 13:38 — REGNUM Центристы могут войти в правительство Швеции под руководством Социал-демократов. Об этом 15 августа заявила лидер партии Анни Лёф, которая также назвала лидера Социал-демократов Магдалену Андерссон как лучшего кандидата на пост премьер-министра страны, передает телеканал SVT.

Анни Лёф Centerpartiet.se

«Я вижу, что у Магдалены Андерссон есть необходимые задатки лидера», — заявила Лёф в ходе выступления перед избирателями.

Ранее Центристы отказывались открыто подтверждать, что фактически они находятся в левом блоке, поскольку партия традиционно относится к правому политическому спектру и еще недавно входила в правительственную альтернативу, возглавляемую Умеренными.

Напомним, что выборы в риксдаг Швеции состоятся 11 сентября.