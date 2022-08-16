Москва, 16 августа, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Диверсия стала причиной детонации боеприпасов в Джанкойском районе Республики Крым 16 августа, об этом заявили в Министерстве обороны России.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой пострадал в результате диверсии, приводит сообщение Минобороны РИА Новости.

По данным ведомства, в результате диверсии ущерб был нанесён также ЛЭП, электростанции, повреждено железнодорожное полотно и ряд жилых домов.

При этом, подчеркнули в Минобороны, «серьёзно пострадавших нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа пожар и детонация боеприпасов произошла в Джанкойском районе Крыма — на площадке хранения снарядов воинской части. Известно о двух пострадавших, местных жителей из зоны инцидента оперативно эвакуировали. Также в Джанкое загорелась трансформаторная подстанция, огонь локализовали.