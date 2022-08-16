Кострома, 16 августа, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Костромич Алексей Петров построил первый в мире катамаран, работающий от солнечных панелей. Об этом сообщает департамент экономического развития Костромской области. Судно способно ходить по воде даже ночью, используя энергию, накопленную в аккумуляторных батареях.

Департамент экономического развития Костромской области Катамаран «Ray»

Катамаран «Ray» создавался на протяжении трёх лет на личные средства костромича. Непосредственно строительством занимались работники компании по изготовлению промышленного оборудования, которую возглавляет Петров.

Судно снабжено полноценной кухней, опреснителем морской воды, каютами на 10 человек, купальной платформой, оборудованием для перевозки внедорожников, приспособлениями для подводного плавания. Его длина составляет 14 метров, ширина — 8. Вес судна — 17 тонн.

В первое путешествие катамаран отправится в ближайшее время. В планах инженера — пройти путь от Костромы до Нижнего Новгорода по Волге. В случае, если «Ray» успешно пройдёт испытание, костромич намерен совершить кругосветное плавание и изготавливать аналогичные суда в промышленных масштабах.