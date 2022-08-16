Канберра, , 13:37 — REGNUM За последние 24 часа на территории Австралии от заболевания COVID-19 умерли 73 человека. Об этом 16 августа написала газета The Guardian.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Наибольшее число смертей было зарегистрировано в Новом Южном Уэльсе, первом по численности населения штате Австралии, — 24. Более 7 100 человек были признаны носителями коронавирусной инфекции.

20 смертей приходятся на второй по численности населения штат Австралии Викторию. Там за сутки было выявлено еще свыше 4,8 тыс. зараженных вирусом. Свыше 500 пациентов с диагнозом COVID-19 находятся в больницах.

17 летальных исходов приходятся на штат Квинсленд, где за сутки было выявлено свыше 3,2 тыс. новых зараженных.

В Южной Австралии за сутки скончались пять человек. Еще четыре человека умерли от COVID-19 на Австралийской столичной территории.