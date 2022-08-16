Москва, 16 августа, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова заявила, что перенесёт операцию на колене. Об этом 16 августа она написала в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Yuuliiya Анна Щербакова. 2018

«К сожалению, давняя травма колена не даёт мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция, но я уверена, всё будет хорошо», — написала Щербакова.

18-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой Пекина-2022, а также чемпионкой мира (2021), а также трёхкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

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