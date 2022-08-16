Угледар, Украина, 16 августа, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Союзные силы вышли к автомобильной дороге, соединяющей Марьинку с Угледаром (Донецкая республика), сообщил 16 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Для противника, находящегося к западу от Донецка, существенно осложняются возможности по перегруппировке и подвозу БК», — отметил военкор.

Также союзные силы наступают на Невельское, одновременно продвигаясь к Красногоровке, где располагается значительная группировка киевских войск, сообщил также Поддубный.

15 августа в министерстве обороны России сообщили, что в районах населенных пунктов Угледар, Водяное и Доброволье ударами высокоточным оружиембылоуничтожено более 260 националистов.