Нальчик, 16 августа 2022, 13:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлено нарушение антикоррупционного законодательства в министерстве курортов и туризма. Семеро сотрудников ведомства скрыли данные о своих доходах и расходах в 2021 году. Материалы проверки легли в основу представления прокуратуры, которое было внесено министру туризма.
Глава минкурортов и туризма наказал виновных в нарушении закона. Были вынесены выговоры и сделаны замечания семерым чиновникам ведомства.
Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае установлено, что ряд муниципальных служащих внутригородских округов администрации Геленджика предоставил неполные данные о доходах за 2018–2020 годы, а также скрыл сведения об автомобилях и ценных бумагах.
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