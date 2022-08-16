Нальчик, , 13:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлено нарушение антикоррупционного законодательства в министерстве курортов и туризма. Семеро сотрудников ведомства скрыли данные о своих доходах и расходах в 2021 году. Материалы проверки легли в основу представления прокуратуры, которое было внесено министру туризма.

Чиновник

«Установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции, государственными служащими министерства курортов и туризма республики предоставлены неполные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Глава минкурортов и туризма наказал виновных в нарушении закона. Были вынесены выговоры и сделаны замечания семерым чиновникам ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодарском крае установлено, что ряд муниципальных служащих внутригородских округов администрации Геленджика предоставил неполные данные о доходах за 2018–2020 годы, а также скрыл сведения об автомобилях и ценных бумагах.

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