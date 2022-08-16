Кубинка, Московская область, 16 августа, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Российские истребители Су-35С, Су-25 и Су-34 эффективно применяются в рамках специальной военной операции на Украине, им нет равных. Об этом глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал в интервью в рамках форума «Армия-2022».

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-35С

Он отметил, что более корректным было бы спрашивать заказчиков в Минобороны об эффективности применения таких машин.

«Мы видим, что самолётам Су-35С нет равных в воздушных боях, что Су-34 уничтожают высокоточным оружием важные наземные цели, а Су-25 в очередной раз демонстрируют уникальную боевую живучесть, то есть решения, заложенные конструкторами, оказались верными», — сказал Слюсарь ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ОАК рассказал, что серийные поставки отечественных самолётов SSJ 100 авиакомпаниям ожидаются к концу 2023 года.

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