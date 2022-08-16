Саратов, 16 августа, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Единым оператором газификации одобрена заявка правительства Саратовской области в размере почти 1,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию в 2022 году объектов по программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе 1,2 млрд рублей — на догазификацию. Об этом 16 августа сообщает региональное министерство промышленности и энергетики.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В рамках программы до 2031 года запланировано строительство более 225,9 км газопроводов, реконструкция 31,9 км газопроводов и 20 газорегуляторных шкафных пунктов для повышения надежности газоснабжения 2,5 тыс. домовладений, газификация 6 населенных пунктов.

В итоге к 2031 году уровень газификации в регионе повысится до 97,1%.

ИА REGNUM ранее передавало, в план газификации входят более 5 тыс. домов в 374 населенных пунктах Саратовской области. Подвести бесплатно газопровод к границам земельного участка вправе жители, у которых имеется зарегистрированное право собственности на индивидуальный жилой дом и земельный участок.

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