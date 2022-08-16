Канберра, , 13:24 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс призвала Скотта Моррисона сложить с себя полномочия депутата и покинуть Палату представителей добровольно. Это произошло после того, как выяснилось, что Моррисон получил секретные полномочия и управлял министерством внутренних дел будучи премьер-министром страны. Об этом 16 августа сообщил телеканал Sky News.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Эндрюс не знала, что помимо еще четырех министерских постов Моррисон также взял под свои контроль и её ведомство.

«Ему абсолютно пора уйти из парламента. Это неприемлемо», — сказала бывший министр в кабинете Моррисона в интервью газете Sydney Morning Herald.

Сейчас Эндрюс остается теневым министром внутренних дел в оппозиции.

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