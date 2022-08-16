Канберра, 16 августа 2022, 13:24 — REGNUM Бывший министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс призвала Скотта Моррисона сложить с себя полномочия депутата и покинуть Палату представителей добровольно. Это произошло после того, как выяснилось, что Моррисон получил секретные полномочия и управлял министерством внутренних дел будучи премьер-министром страны. Об этом 16 августа сообщил телеканал Sky News.

Парламент Австралии. Канберра
Парламент Австралии. Канберра
JJ Harrison

Эндрюс не знала, что помимо еще четырех министерских постов Моррисон также взял под свои контроль и её ведомство.

«Ему абсолютно пора уйти из парламента. Это неприемлемо», — сказала бывший министр в кабинете Моррисона в интервью газете Sydney Morning Herald.

Сейчас Эндрюс остается теневым министром внутренних дел в оппозиции.

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