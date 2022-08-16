Москва, , 12:56 — REGNUM Признания главы украинского МИД Дмитрия Кулебы в том, что в день начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины он вывез своих детей, родителей и собак с территории страны, прокомментировала 16 августа официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всё, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего», — написала она в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба признался, что вывез своих детей, родителей и собак после начала специальной военной операции (СВО) ВС РФ.