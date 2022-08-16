Воронеж, 16 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела УЭБ и ПК ГУ МВД по Воронежской области признан судом виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили 16 августа в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Воронежской области. Дело следователи возбудили на основании оперативных материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Как установлено судом и следствием, в 2018–2019 годах обвиняемый через посредника пытался похитить 10 млн рублей у главы коммерческой фирмы — деньги предлагалось передать за прекращение проверок и закрытии уголовного дела в отношении предпринимателя. Теперь уже экс-полицейский заверил коммерсанта, что может решить данные вопросы за вознаграждение, при том что реальные полномочия у него отсутствовали.

В ноябре 2018 года предприниматель передал сотруднику полиции часть незаконного денежного вознаграждения в размере 2 млн рублей, а затем, в ночь с 20 на 21 мая 2019 года, через посредника фигурант дела получил ещё 3 млн рублей. После этого он был задержан.

Сам обвиняемый в ходе следствия своей вины не признал. Однако суд счёл представленные в деле доказательства достаточными и признал его виновным.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей, также он лишён права на два с половиной года занимать должности в правоохранительных органах, связанные с исполнением функции представителя власти. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.