Ульяновск, , 12:55 — REGNUM В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся число госпитализаций в ковид-стационары и количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Новых жертв пандемии нет. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным на 16 августа, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 205 802 случая заражения коронавирусом, в том числе 15 августа выявлено 125 носителей SARS-CoV-2. Напомним, что ранее двое суток (13 и 14 августа) официально выявлялось соответственно 119 и 117 случаев инфицирования коронавирусом.

Победили коронавирус 199 716 пациентов, что составляет 97,04% от числа лабораторно подтверждённых случаев заражения.

Что касается суточных данных, то 15 августа выздоровели 42 человека (14 августа выписаны 32 пациента), госпитализированы трое ковидных больных (14 августа — пятеро больных), новых жертв пандемии нет.

Напомним, что всего в Ульяновской области умерли 4726 пациентов с коронавирусом.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в регионе стоит задача «создать несколько сосудистых центров», один из которых будет находиться в Новоспасской больнице.

Как сообщало ИА REGNUM , в регионе сделано 2 217 608 лабораторных исследований на коронавирус.

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