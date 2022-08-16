Ульяновск, 16 августа, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области примерно на одном уровне остаётся число госпитализаций в ковид-стационары и количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Новых жертв пандемии нет. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По данным на 16 августа, всего в Ульяновской области лабораторно подтверждено 205 802 случая заражения коронавирусом, в том числе 15 августа выявлено 125 носителей SARS-CoV-2. Напомним, что ранее двое суток (13 и 14 августа) официально выявлялось соответственно 119 и 117 случаев инфицирования коронавирусом.

Победили коронавирус 199 716 пациентов, что составляет 97,04% от числа лабораторно подтверждённых случаев заражения.

Что касается суточных данных, то 15 августа выздоровели 42 человека (14 августа выписаны 32 пациента), госпитализированы трое ковидных больных (14 августа — пятеро больных), новых жертв пандемии нет.

Напомним, что всего в Ульяновской области умерли 4726 пациентов с коронавирусом.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что в регионе стоит задача «создать несколько сосудистых центров», один из которых будет находиться в Новоспасской больнице.

Как сообщало ИА REGNUM , в регионе сделано 2 217 608 лабораторных исследований на коронавирус.