Сеул, 16 августа, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 16 августа с американским предпринимателем и соучредителем Microsoft Биллом Гейтсом, с которым обсудил сотрудничество в разработке вакцин и другие вопросы, связанные со здравоохранением. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

World Economic Forum Билл Гейтс

В ходе встречи глава Южной Кореи поблагодарил Гейтса за его вклад в современные промышленные технологии, усилия по расширению доступа к вакцинам и методам лечения в развивающихся странах, а также за помощь южнокорейской компании SK Bioscience в разработке отечественной вакцины от COVID-19.

«От имени правительства я также хотел бы установить отношения сотрудничества с вашим фондом, чтобы наша страна могла внести свой вклад в укрепление здоровья людей по всему миру, продолжая создавать передовые технологии», — заявил Юн Сок Ёль.

В свою очередь, Билл Гейтс высоко оценил тот факт, что Южная Корея уделяет пристальное внимание инновациям в сфере биологии, а также добавил, что Южная Кореяя «соответствует целям фонда».