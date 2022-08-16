Канберра, , 13:17 — REGNUM Цифры Статистического бюро Австралии подтверждают, что жители страны снова массово отдыхают за границей. Об этом 16 августа сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Праздники и каникулы были самой популярной причиной поездок австралийцев за границу в июне 2022 года: согласно данным, опубликованным Австралийским статистическим бюро, в этом месяце 169 000 путешественников вернулись из-за границы после краткосрочных поездок.

Дженни Добак, глава отдела миграции в Австралийском статистическом бюро, отметила, что это произошло впервые с начала пандемии коронавируса.

«С момента открытия международной границы Австралии в конце 2021 года количество международных поездок неуклонно растет», — отметила Добак.