Канберра, , 13:16 — REGNUM Бюро метеорологии Австралии выпустило предупреждение об еще одном погодном явлении Ла-Нинья, что вызвало опасения по поводу очередного сезона разрушительных наводнений на восточном побережье континента. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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16 августа ведомство ​​повысило свой прогноз относительно вероятности прихода Ла-Ниньи на континент до уровня «предупреждения». Журналисты объясняют, что это предпоследний этап, за которым следует заключительный, то есть объявление о приходе Ла-Ниньи по факту.

«Исторически сложилось так, что когда критерии предупреждения Ла-Нинья были соблюдены, явление Ла-Нинья впоследствии развивалось примерно в 70% случаев; это примерно в три раза превышает обычную вероятность», — говорится в сообщении бюро.

В ведомстве прогнозируют, что погодное явление проявит себя в Австралии этой осенью.