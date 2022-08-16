Москва, , 12:53 — REGNUM Размер будущей пенсии, который обеспечил бы жителям России комфортный уровень жизни, должен составлять 39 тыс. 638 руб., это в 2,3 раза больше, чем в апреле 2022-го — 16 тыс. 974 руб. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У мужчин запросы оказались выше, чем у женщин — 43 тыс. 908 руб., против 37 тыс. 465 руб., разница составляет 6 тыс. 443 руб. Чем меньше населённый пункт, тем ниже финансовые запросы на размер пенсии.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга мечтают о пенсии в 49 тыс. 103 руб. Пенсионеры с высшим образованием и хорошим материальным положением претендуют на 44 тыс. 087-43 тыс. 319 руб. Сельские жители согласны на пенсию в 33 тыс. 736 руб. (на 30% ниже).

Телефонный опрос проведен 19 июня 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 73% граждан России не откладывают деньги на будущую пенсию.

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