Москва, 16 августа 2022, 12:52 — REGNUM В возрасте 77 лет ушел из жизни народный артист России Виктор Зозулин, сообщили 16 августа в пресс-службе Театра им. Вахтангова.
О месте и времени церемонии прощания в театре объявят дополнительно.
Зозулин родился 10 октября 1944 года. Окончил с отличием Театральное училище им. Щукина. После учебы актер получил приглашение в семь московских театров, но выбрал Театр им. Вахтангова.
В 1965 году дебютировал в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Также он снялся в фильмах «Я вас любил…», «Солярис», «Король-олень», «Самый последний день» и др.