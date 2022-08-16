Москва, , 12:52 — REGNUM В возрасте 77 лет ушел из жизни народный артист России Виктор Зозулин, сообщили 16 августа в пресс-службе Театра им. Вахтангова.

Свечи Gadini

«Сегодня (16 августа) после продолжительной болезни ушел из жизни блистательный вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин. Он был мастером, одним из столпов Театра имени Евгения Вахтангова, где служил более полувека», — сообщили в пресс-службе.

О месте и времени церемонии прощания в театре объявят дополнительно.

Зозулин родился 10 октября 1944 года. Окончил с отличием Театральное училище им. Щукина. После учебы актер получил приглашение в семь московских театров, но выбрал Театр им. Вахтангова.

В 1965 году дебютировал в фильме Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Также он снялся в фильмах «Я вас любил…», «Солярис», «Король-олень», «Самый последний день» и др.