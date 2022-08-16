Киев, 16 августа, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Вероятно, остальные руководители киевского режима поступили точно так же, как Дмитрий Кулеба, отметил 16 августа в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Как сообщалось ранее, Кулеба заявил, что еще 24 февраля его «дети, родители и собаки» были вывезены с Украины.

«Близкие уже в «цивилизованном мире», а он задержался добить/дограбить Украину», — отметил Мирошник.

Ранее заявления Кулебы прокомментировала и официальный представитель МИД России Мария Захарова: «Всё, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего».