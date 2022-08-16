Канберра, 16 августа, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Утром 16 августа бывший премьер-министр Австралии Скотт Моррисон решил нарушить молчание и позвонил на радиостанцию 2GB, чтобы прояснить обстоятельства своих тайных назначений на пять министерских постов. Он сказал, что взял на себя ответственность из-за «чрезвычайных» обстоятельств пандемии.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Я сталкивался с пресс-конференциями каждый божий день», — сказал Моррисон.

«Люди ожидали, что я возьму на себя ответственность за все это», — добавил он.

Однако журналисты пишут, что объяснение Моррисона не соответствует действительности.

В нем не упоминалось, почему Моррисон взял под свой контроль финансовый портфель без ведома тогдашнего министра Матиаса Корманна или почему он был тайно приведен к присяге в качестве министра энергетики, что, безусловно, является самым неясным из всех трех действий. Более того, секретные полномочия были получены Моррисоном как раз перед майскими выборами.