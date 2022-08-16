Иркутск, , 12:50 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Иркутской области 16 августа известило, что в результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (гроз, дождей, порывов ветра до 24 м/с) 15 августа на территории региона произошли отключения локального, кратковременного, аварийного характера, а также вызванные сработкой автоматической защиты. Такое наблюдались в 11 муниципальных образованиях 122 населенных пунктов.

Ветер в кронах деревьев Александр Погожев © ИА REGNUM

По состоянию на 6:00 местного времени 16 августа, аварийные отключения отмечены в пяти районах — Зиминском, Осинском, Заларинском, Нукутском и Черемховском (31 населенный пункт). Для ликвидации аварий и обследования линий электропередач задействованы 38 бригад электросетевых компаний. В течение дня планируется возобновление подачи электроснабжения потребителям.

В муниципалитетах созданы комиссии по контролю за проведением аварийно-восстановительных работ и оценке ущерба, нанесенного в ходе прохождения фронта неблагоприятных погодных явлений.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 16 августа. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами по области прошли сильные дожди, ливни, грозы, порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

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