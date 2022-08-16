Калуга, 16 августа, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы восемь ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 182 человек. Днём ранее, 15 августа, в регионе было зарегистрировано 166 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтвержден у 107 181 человека, 103 608 человек выздоровел.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.