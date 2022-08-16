Тбилиси, , 12:49 — REGNUM В Грузии наметилась тенденция снижения динамики распространения коронавируса. Об этом 16 августа сообщила журналистам заместитель главы минздрава республики Тамар Габуния.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что в Национальном центре контроля заболеваний Грузии прогнозируют «обнадеживающую» тенденцию развития эпидемиологической ситуации. Причём, это основано на оценках международных институтов.

«Таким образом, другие субъективные оценки, конечно же, не имеют под собой оснований. Важно, чтобы и медицинские работники, и обычные граждане воздерживались от такого рода оценок», — сказала Габуния.

Стоит отметить, что за последние семь дней в Грузии выявили 12 338 новых случаев заражения коронавирусом, а выздоровели 12 766 пациентов. За этот период скончались шесть человек с диагнозом COVID-19.