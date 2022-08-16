16 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что 16 августа в Нарве демонтировали советский памятник танк Т-34.

Анна Царькова, , 13:06 — REGNUM 16 августа в Нарве демонтировали советский танк-памятник Т-34. Об этом сообщил портал гостелерадивещания Эстонии ERR.

Русские идут! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что 16 августа эстонское правительство приняло решение о переносе советских памятников в Нарве и северо-восточной Эстонии. Погрузка танка на тягач началась около 08:00 утра по местному времени (совпадает с московским), а ближе к 11:00 танк сняли с постамента.

Также эстонский портал ERR сообщил, что танк Т-34 доставят в Эстонский военный музей.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения осудили действия эстонских властей, указав на то, что так поступают предатели.

«Предателям, пособникам фашистов такие памятники действительно не нужны!» — отреагировала Irina D.

«Ничего святого у уродов нет, это же память предков, их деды и прадеды сражались за мир, кровь проливали. И вот теперь получают такую «благодарность» от своих продажных потомков… Позор тем, кто решает, организует и осуществляет это кощунство!» — добавил О. Ф.

«Только с памятниками и могут воевать, негодяи!» — пишет Ирина А.

«Фашисты!» — не выдержала Наталья.

«Какие жалкие ничтожества!» — написала Татьяна П.

«Т-34 — это не просто танк! Это символ! Они боятся его даже спустя много лет, потому и сносят!» — отметила Olga A.

Демонтаж танка-памятника Т-34. Нарва Цитата из видео «В Нарве начали демонтировать танк-памятник Т-34»

«Стыдно. Деды переворачиваются в своих могилах. За кого жизнь отдавали!» — отреагировала Elena M.

«В случае любых катаклизмов — никакой помощи недружественным странам! Надо научиться говорить «нет»…» — призвала Зоя.

«Чего делать-то будут, когда всё снесут, поломают? Пить горькую?» — недоумевает Mila F.

«Глумление над памятниками павшим не пройдёт бесследно», — добавила Galina S.

«В Японии избивают чучело начальника. Хоть какое-то счастье. Эти с танком воюют. Несчастные, убогие вымираты», — не выдержала Pumma.

«Эти трусы не смогли бы победить этот танк и солдат Красной армии в 1945 году. Поэтому они сейчас воюют с памятниками и престарелыми ветеранами. Ведь они не могут оказать сопротивления. Жалкие злопамятные крысы», — отреагировал Николай Щ.

«Позорище! Пусть карма настигнет еще при жизни всех пособников неонацизма!» — пожелал Виктор.

«Просто фашизм в Эстонии победил…» — пишет Snow Yuki.

«Побежденные!» — написал is.

«Вот уроды. После Украины нужно будет навести порядок в прибалтийских вымиратах!» — прокомментировал новость «Мультимедиа».

«Пусть не памятники сносят, а заводы, дома, электростанции, построенные при Союзе…» — пишет Светлана.

«В стране инфляция под 20%, и это ещё не предел, а они с памятниками воюют. Как будто Эстония станет после этого первой по ВВП на душу населения в Европе», — не понимает Alena.

«Видимо, прибалты действительно следующие после украинцев», — подытожил H. R. T.