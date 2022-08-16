Ханты-Мансийск, , 12:48 — REGNUM В Югре за сутки на 16 августа с COVID-19 госпитализировали семь человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 16 августа в Югре выписали из ковидных отделений больниц 175 человек. Выявили 197 заражённых коронавирусом, на 66 человек меньше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 83 случая.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 16 августа лабораторно подтверждено 215 285 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 210 709 человек, скончались 2558 (ни одного человека за сутки).

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