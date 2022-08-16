Нальчик, , 12:48 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии погиб альпинист из Ивановской области. Следственные органы начали проверку по данному факту. Предстоит провести ряд судебно-медицинских экспертиз и установить все обстоятельства трагедии, сообщили в СКР по региону.

Ранее сообщалось, что группа совершала восхождение на Эльбрус. После того как один из них получил травму, альпинисты запросили помощи у спасателей. В МЧС сообщили, что 13 августа на помощь к пострадавшему на высоте 3800 метров была направлена группа сотрудников поисково-спасательного отряда. Однако спасти туриста не удалось, он погиб от полученных травм, его тело спустили с горы 14 августа.

Погибший оказался жителем Ивановской области, 1966 года рождения. Он шел в составе группы из шести человек, не зарегистрированной в МЧС, и упал со скалы.

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