Соледар, ДНР, 16 августа, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины удерживают линию обороныСеверск-Соледар-Артёмовск ценой сотен жизней солдат, отметил 16 августа в своем телеграм-канале посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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Опытных бойцов отводят от линии фронта, а окопы заполняют вновь мобилизованными, и их ежедневно «перемалывает» союзная артиллерия, написал Мирошник.

«Приказы сохранять истрепанную линию обороны украинским формированиям летят из офиса президента Зеленского. Ещё одну «зраду» прямо сейчас ему будет очень сложно объяснить «стратегическим партнерам»», — отметил дипломат.

Как сообщалось ранее, союзные силы блокировали Северск с трех сторон, в Соледаре уже ведутся уличные бои, а на подступах к Артемовску (Бахмуту) — артиллерийские дуэли.