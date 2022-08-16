Москва, 16 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сделал «пугающее предупреждение» западным странам о предоставлении военной помощи союзникам, пишет Daily Express.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Запад давно пытается помешать таким странам, как Иран или Северная Корея, получить современное и мощное оружие», — отмечает газета.

По мнению издания, Путин дал понять, что готов оказать помощь этим странам. Так, глава российского государства предложил союзникам приобрести современные виды вооружений.

Издание отмечает, что президент России рассказал об успешном использовании этого оружия в ходе спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайская Global Times отметила, что смелый шаг президента России Владимира Путина по отказу от доллара при проведении оплаты в качестве меры стабилизации собственной валюты побудил другие страны последовать примеру России.

Читайте также: В Китае рассказали об ударившем по доллару ультиматуме Путина