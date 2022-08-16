Канберра, , 13:01 — REGNUM Почта Австралии повышает стоимость своих товаров и услуг в следующем месяце. Такое решение было вызвано инфляцией в стране, о чем 16 августа сообщил телеканал Nine News.

Австралия

В почтовой службе объяснили, что изменения цен, которые будут введены 5 сентября, обеспечат «устойчивое почтовое обслуживание» для всех австралийцев.

«Мы регулярно пересматриваем цены на наши товары и услуги по целому ряду факторов, включая меняющиеся потребности наших клиентов и растущую стоимость доставки», — сказал представитель Почты Австралии в интервью Nine News.

Цена почтовых отправлений внутри Австралии вырастет на 4,5%. Небольшие посылки весом до 500 г подорожают до 9,70 доллара США по сравнению с 9,30 доллара США. Более тяжёлые посылки весом от 500 г до 1 кг будут стоить 13,25 доллара против 12,70 доллара по старым ценам.