Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В Петербурге жителей и гостей города ожидает аномально жаркая погода в течение ближайших пяти дней. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Жара 34.mchs.gov.ru

Жара продержится в Петербурге с 16 по 20 августа. По информации ГУ МЧС, среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

В связи с такими погодными условиями в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу напомнили о том, как избежать перегрева в жаркую погоду. В ведомстве подчеркнули, что высокие температурные отметки в первую очередь влияют на состояние пожилых людей и детей.

Гражданам рекомендуют меньше находиться на улице и снизить физические нагрузки. Помещения нужно проветривать и включать вентиляторы. Носить в жаркую погоду нужно легкую одежду, предпочтение следует отдать натуральным тканям. Также необходимо надевать головные уборы и носить с собой очки и зонты от солнца.

Меню человека в жару должно состоять из низкокалорийной пищи. Следует на время отказаться от жареного и копчёного. Следует чаще пить воду и другие напитки, за исключением газированных, энергетических и алкогольных.

Отметим, что 16 августа температура воздуха в Петербурге поднимется до +30 градусов. Это будет уже пятый день подряд без дождей.

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