Краснодар, 16 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Проверку по факту гибели экс-главы Гулькевичского района Краснодарского края Леонида Гутрица организовали следователи. Об этом 16 августа сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Эмблема СК РФ

«По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства устанавливаются», — приводит слова представителя СФ по региону ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Краснодарском крае у здания прокуратуры обнаружили тело экс-главы Гулькевичского района. Предположительно, причина смерти — самоубийство.