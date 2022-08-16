Орск, Оренбургская область, , 12:45 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области задержан мужчина, которого подозревают в поджоге дома. Здание полностью сгорело. Семья осталась без крова, сообщили 16 августа в пресс-службе УМВД по региону.

Пожар LoggaWiggler

По данным полиции, между 61-летним мужчиной и его женой произошёл конфликт. После ссоры глава семейства поджёг тряпку, оставил её в комнате и скрылся. Супруга и дети успели покинуть охваченный огнем дом.

Дом сгорел дотла. По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

Добавим, с начала 2022 года (по состоянию на 10 августа) в Оренбуржье произошло 2955 пожаров. Основными причинами указаны неосторожное обращение с огнем и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования.