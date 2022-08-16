Утверждены мероприятия программы модернизации здравоохранения Приангарья
Иркутская область, 3 мая, 2011, 11:46 — ИА Регнум. В Иркутской области утвержден порядок реализации мероприятий и расходования средств в рамках долгосрочной целевой программы модернизации здравоохранения Приангарья на 2011-2012 годы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.
Средства в рамках программы будут направлены на укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, капитальный ремонт, в том числе обеспечение завершение строительства ранее начатых объектов, приобретение медицинского оборудования (техническая готовность которых на 1 января 2011 года не менее 80% фактически произведенных застройщиком затрат от сметной стоимости строительства объекта). В ходе реализации программы на завершение строительства будет направлено 717 млн рублей на Областной онкологический диспансер и 26,7 млн рублей на Ангарский перинатальный центр. На эти же средства для учреждений будет приобретено оборудование.
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Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области, областной казны и бюджетов муниципалитетов.