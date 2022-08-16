Москва, 16 августа, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В регионах России, где фиксируется уровень недельного показателя более чем в 50 случаев на 100 тысяч населения, рекомендуется вернуть ношение масок в общественных местах и в транспорте. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Duma.gov.ru Масочный режим

«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что 48,6% выявленных случаев приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Отмечается также, что письма с соответствующими рекомендациями уже направлены в регионы.