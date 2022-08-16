Канберра, , 13:02 — REGNUM 16 августа в ходе пресс-конференции действующий премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз обвинил своего предшественника Скотта Моррисона в «чрезвычайном и беспрецедентном разгроме нашей демократии». Это произошло после того, как городу и миру стало ясно, что Моррисон тайно принес присягу, чтобы быть назначенным на целых пять министерских должностей, передает телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Bidgee

В период с марта 2020 года по май 2021 года Моррисон в тайне от общественности получил пять министерских портфелей, сообщил Альбаниз.

«Это правительство действовало с помощью обмана. У нас было секретное правительство», — сказал премьер-министр на пресс-конференции.

Альбаниз также добавил, что обстоятельства получения Моррисоном многочисленных портфелей «всё ещё выясняются».

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