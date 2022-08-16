Таллин, , 12:44 — REGNUM По случаю 31-й годовщины восстановления независимости Эстонии в субботу, 20 августа, в столице страны пройдет ряд официальных мероприятий. Об этом сообщила канцелярия парламента Эстонии.

День начнется в 11:00 по таллинскому времени (совпадает с московским) с поминальной церемонии у Камня 20-го августа на склоне холма Тоомпеа возле парламента страны. Цветы от имени парламента возложит спикер парламента Юри Ратас.

В полдень в Белом зале парламентского комплекса зданий замка Тоомпеа в Старом Таллине начнется традиционное торжественное собрание «Клуба 20 августа». С приветственной речью выступит премьер-министр Кая Каллас. С речью, посвященной этому дню, выступит член клуба Йоханнес Кассь.

В течение дня будет открыта для посещения башня «Длинный Герман». На башню возле здания парламента Эстонии можно будет подняться с 11:00—17:00 . Вход со стороны Губернаторского сада. Для более слаженной организации посетители получат на месте бесплатные входные билеты, на которых будет указано время посещения башни. Число билетов ограничено.

Созданный в 1994 году «Клуб 20 августа» объединяет людей, которые входили в избранный в 1990 году Верховный Совет Эстонской Республики и голосовали за восстановление независимости Эстонии.

31 год назад, 20 августа 1991 года, Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».