Уфа, 16 августа, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Советский районный суд города Уфы признал виновным лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука в совершении административного правонарушения о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом 16 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Марина Каширская ИА REGNUM ДДТ

В суде было установлено, что 18 мая 2022 года на концерте группы «ДДТ» в Уфе Юрий Шевчук произнес речь, в которой содержались публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооружённых сил России.

«Изучив представленные материалы и выслушав участников процесса, суд признал Юрия Шевчука виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Юрий Шевчук не явился на заседание суда по делу о дискредитации Вооружённых сил России.