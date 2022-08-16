Канберра, 16 августа, 2022, 12:59 — ИА Регнум. 16 августа стало известно, что предыдущий премьер-министр Австралии Скотт Моррисон фактически назначил себя на пять постов, включая министерство внутренних дел и казначейство, а не на три, как предполагалось изначально. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

В результате расследования нынешнего правительства лейбористов стало ясно, что Моррисон мог управлять, не только министерством здравоохранения, министерством финансов, министерством промышленности, науки, энергии и ресурсов, но и министерством внутренних дел и федеральным казначейством.

Многие задаются вопросом, являлись ли такие секретные министерские полномочия Моррисона нарушением закона. Согласно австралийскому законодательству, генерал-губернатор может привести к присяге премьер-министра, и никто об этом не узнает.

Журналисты пишут, что по крайней мере два министра из кабинета Моррисона не знали, что фактически их министерствами управляет другой человек.