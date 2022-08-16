Таллин, , 12:41 — REGNUM Поскольку принудительный снос советского военного памятника — танка Т-34 наносит душевные раны жителям Нарвы, то им нужно предложить вместо него что-то, что помогло бы залечить эти раны. Об этом мэр Нарвы Катри Райк заявила в интервью порталу гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Комментируя демонтаж Т-34 16 августа 2022 года, мэр заявила: «Это не тот день, после которого должна быть открыта новая страница в истории города Нарвы, в жизни города». Он расказала, что полиция перекрыла многие дороги, даже на главную площадь города — Петровскую, где расположены органы власти, мэру удалось попасть с трудом.

«Есть много непонимания, почему это делается с нами, почему это делается сейчас. Это то, что я спросил себя, является ли этот демонтаж подходящим моментом. Но, как мы знаем, для таких вещей нет подходящего момента», — описала она свои настроения и эмоции многих горожан.

Она считает, что властям Эстонии важно показать понимание настроений русских жителей региона, чтобы не углублять раскол: «Мы должны предложить что-то взамен того, что мы сейчас забираем. А что мы предлагаем взамен? Мы не должны оставлять позади этих побежденных людей, людей с ранеными душами».

Райк также сообщила, что нарвская оппозиция хочет подать в суд на государство, оспаривая решение о демонтаже городского памятника: «Первые сигналы, которые пришли, это то, что правительство нужно судить. Об этом заявили лидеры оппозиции в городском парламенте Нарвы».

По ее данным, оппозиция подала 15 августа 2022 года документ, первым пунктом которого было то, что танк должен оставаться на своем месте до тех пор, пока городские власти не найдут для него новое место. Следующее очередное заседание городского парламента Нарвы состоится 25 августа. «Нет оснований сомневаться в том, что эти вопросы будут рассмотрены на этой сессии», — считает мэр.

Райк также напомнила, что одним танком Т-34 дело не ограничится — правительство решило демонтировать семь военных памятников советского периода в городе и регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эстонии приняло 16 августа 2022 года решение о переносе военных памятников советского периода из публичного пространства Нарвы в другие регионы страны. Так, танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей.

Местные власти и жители Нарвы выступали категорически против демонтажа. Возле памятника дежурили местные активисты, проходил сбор подписей в защиту монумента. Нарва — самый русский город Эстонии, русскоязычные составляют более 90% его населения.