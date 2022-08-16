Москва, 16 августа, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В России за последние пять-семь лет уровень финансовой грамотности населения серьезно вырос, но упал уровень доверия к фондовому рынку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что в РФ почти 65% открытых счетов физических лиц на брокерском обслуживании остаются пустыми.

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«На брокерских рынках очень много непрофессиональных участников, которые идут заниматься этой деятельностью. Ведь из каждого утюга сейчас говорят, что надо вкладывать туда или сюда. Но люди не умеют играть на фондовом рынке и просто не знают, куда надо инвестировать средства. Плюс царит полная неопределенность. Многие крупные компании заявили, что не будут платить дивиденды. А к иностранцам не зайдешь. Брокерская игра — это очень сложно», — сказал Остапкович.

По его словам, уровень финансовой грамотности населения за последние пять-семь лет стал значительно выше, но уровень доверия к фондовому рынку упал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) предостерег жителей РФ от игры на фондовом рынке.