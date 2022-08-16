Усть-Донецкий район, Ростовская область, , 12:41 — REGNUM Более 50 жителей Усть-Донецкого района Ростовской области обратились к медикам из-за бушующего лесного пожара. Об этом 16 августа в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Мобильная бригада медиков Денис Абрамов © ИА REGNUM

«За медицинской помощью обратилось 53 человека, пострадавшие от задымления. Всю необходимую помощь им оказывают», — написал он.

ИА REGNUM сообщало, что лесной пожар в Усть-Донецком районе вспыхнул днём 15 августа. Огнём пройдена площадь в 136 гектаров. С возгоранием борьба ведётся и с земли, и с воздуха. Задействовано два самолёта — Ил-76 и Бе-200, а также два вертолёта Ми-8.

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