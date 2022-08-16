Лондон, 16 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. По всей Великобритании усиливаются протесты граждан против роста стоимости жизни и счетов за электроэнергию, которые, по прогнозам, в 2023 году достигнут 5000 фунтов стерлингов, сообщает 16 августа Bloomberg.

Nathan Keirn Протест

Кампания под названием «Власть народу Глазго» провела 12 августа акцию протеста у штаб-квартиры энергетической компании Scottish Power. По инициативе местного члена совета лейбориста Мэтта Керра и профсоюзного активиста Фрэнсиса Керрана, люди потребовали заморозить цены на электроэнергию и не взыскивать долги по оплате.

«Эти цифры зашкаливают и не по карману для большинства людей по всей стране. Поэтому, когда протестующие призывают заморозить предельные цены, я их прекрасно понимаю», — сказал генеральный директор Scottish Power Кит Андерсон в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Другая общественная организация «Хватит», которую поддерживают депутат-лейборист Зара Султана и главы профсоюзов, планирует 17 августа начать серию из 50 митингов по всей Великобритании. Ее цели включают повышение реальной заработной платы, снижение счетов за электроэнергию, прекращение продовольственной бедности, строительство доступного жилья и повышение налогов для крупных предпринимателей и корпораций.

Низовая инициатива «Не плати» призывает потребителей просто перестать оплачивать счета за электроэнергию. По мере распространения «неуплата станет социально приемлемой позицией против несправедливого и нечестного завышения цен энергетическими компаниями», — сказал Bloomberg организатор «Не плати» Джеффри Джеймс. Почти 170 000 человек пообещали прекратить оплату счетов за электроэнергию в октябре, и на данный момент более 30 000 человек подписались на участие в митингах.

Инициатива «Не плати» была выдвинута во время профсоюзной демонстрации в июне и набрала популярность после того, как энергетические компании, такие как Shell и Centrica, которые поставляют газ и электричество почти трети британских домохозяйств, сообщили о рекордных доходах.