* запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 12:40 — REGNUM В провинции Панджшер в Афганистане 58 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате боёв с силами Фронта национального сопротивления. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

По данным источников, эти потери талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли в ходе боёв 15 августа в нескольких районах провинции Панджшер. В ходе столкновений также было ранено ещё по меньшей мере 12 боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Собеседники добавили, что силы Фронта сопротивления также понесли потери, но их точное количество пока неизвестно. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не представили своих комментариев.

Напомним, что в прошедшие сутки в провинции Панджшер шли ожесточённые бои между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно опубликованным сообщениям, в ходе боёв несколько кишлаков, а также блокпосты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перешли в руки Фронта национального сопротивления и более 40 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были взяты в плен.