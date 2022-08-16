Мурманск, , 15:13 — REGNUM Согласно данным интернет-ресурса Flightradar24, 15 августа американский самолёт-разведчик C-135W Rivet Joint провёл полёт у северного побережья Мурманской области. Об этом сообщает информационное агентство СеверПост.

Rivet Joint U.S. Air Force

Самолёт-разведчик покинул авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Великобритании Милденхолл и выдвинулся в северном направлении. Судно совершило несколько кругов вдоль берегов Мурманской области и направилось обратно. Полёт продлился более 11 часов.

Отметим, что C-135W Rivet Joint — крупный стратегический разведывательный самолёт, который эксплуатируется в военно-воздушных силах США и Великобритании. Подобные самолёты-разведчики принимали участие в конфликтах в Ливии, Боснии, Югославии, Кувейте и Ираке. В холодную войну следили за советскими системами ПВО и запуском межконтинентальных ракет.

Наблюдатели предполагают, что полёт связан с проводимыми учениями Северного флота.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что лётчики авиационных полков армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) отработали боевое применение с использованием ракетно-бомбового вооружения, выполнили ряд мероприятий по обнаружению и перехвату самолетов условного противника, а также провели тренировки по дозаправке в воздухе.

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