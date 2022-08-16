В Москве с COVID-19 госпитализированы 419 человек
Москва, 16 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 419 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 16 августа в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 345 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 8 531 человек выздоровел после COVID-19.