Москва, 16 августа, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Москвы доставлены 419 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 16 августа в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее с этим заболеванием в столичные организации здравоохранения были госпитализированы 345 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Москвы 8 531 человек выздоровел после COVID-19.